Telesiyej nedir? Telesiyej ne için kullanılır?
İspanya'nın kuzeyindeki Huesca kentine bağlı Astun Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej kazasında 9'u ağır en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Peki, Telesiyej nedir? Telesiyej ne için kullanılır?
Aragon özerk yönetim hükümeti Acil Durumlar Genel Müdürü Miguel Angel Clavero, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Astun Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında geri dönüş makarasında oluşan arızadan dolayı kablolarından birinin koptuğunu ve telesiyejlerden bazılarının düştüğünü duyurdu. Peki, Telesiyej nedir? Telesiyej ne için kullanılır?
TELESİYEJ NEDİR?
Telesiyej, kayak merkezlerinde kurulu olanlar çoğunlukla sandalye şeklinde, kamplar ve yerleşim yerleri arasında çalışanlar ise çoğunlukla kabin şeklinde olan küçük bir teleferik tipidir. Kabin şeklinde olanlara bazı ülkelerde gondol ya da telekabin de denir. Bazı yerlerde aynı hat üzerinde hem sandalyeler hem de kabinler yer alabilmektedir. Telesiyejler sabit ve ayrılabilir klemli olmak üzere 2 tipe ayrılır. Sabit klemli telesiyejler en fazla 3 mt/sn hız ve 2/4/6 kişilik sandalyeler ile kullanılmaktadır. Yüksek hız ve kapasiteye sahip olan ayrılabilir klemli telesiyejler ise 6 mt./sn hız ve 4/6/8 kişilik sandalyeler ile kullanılabilir.
Türkiye'deki en uzun telesiyej Bursa Uludağ'daki kamp alanları Sarıalan ile Çobankaya arasında kuruludur. Hattın uzunluğu 3.000 metredir.
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