Teletabiler'in yıldızıydı: O bebeğin son hali ortaya çıktı
Bir döneme damga vuran televizyon programı Teletabiler'in jeneriğinde çıkan Güneş'in içindeki bebeğin son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Türkiye’de de yayınlanan ve bir döneme damga vuran televizyon programı Teletabiler'in jeneriğinde çıkan küçük bebeğin son hali şaşırttı. Jenerikte Güneş’in içinden gülümseyerek bakan ve şöhrete kavuşan bebek yıllar sonra konuştu.
Program çekildiği sırada 9 aylık olan Jessica Smith, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. 1990’ların sonunda şöhrete kavuşan Smith şu an 27 yaşında olduğunu söyleyerek, “Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor” dedi.
Instagram üzerinden kendisine, “1997-2015 yılları arasındaki Teletubbies Güneş Bebeği” lakabını veren Smith, “Bu rolüm sayesinde birçok ünlüyle tanıştım, çok sayıda kayıt yaptım” dedi. Smith nasıl keşfedildiğini de söyledi.
Bir çocuk hastanesindeki rutin bir kontrol sırasında bir hemşirenin kendisini fark ettiğini söyledi. Smith, “Hemşireye yapım şirketi, mutlu görünen bebek bulması konusunda ricada bulunmuş ve beni buldular” dedi.
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