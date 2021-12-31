Yılbaşı gecesi TV’de neler olacak?

31 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Pandemi döneminde riskin ortadan kalkmamış olması endişeye yol açmaya devam ediyor. Yeni yılı mekanlarda ya da sokaklarda karşılayacak kadar evde ekran karşısında geçirecek kişi sayısı da çok. Günlük akışın ertelendiği bu gece televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını izleyicilerinin ekranlarına taşıyacak.

İşte televizyon kanallarının yılbaşı programları...





TV8'DE O SES TÜRKİYE

TV8 2022’ye “O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı” programı ile girecek. TV8 ekranlarının yarışma programı O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yer aldığı O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Cuma yılbaşı özel bölümünde Mesut Özil, Müge Anlı, Melisa Döngel, Merve Dizdar ve Eda Ece gibi ünlü isimler yer alacak.

STAR TV YILBAŞI PROGRAMI

STAR TV'de saat 20.00'de yılbaşı akşamı İbo Show ekrana gelecek. Programa katılacak isimler arasında Gülben Ergen ve İrem Derici bulunuyor.

KANAL D’DE “ŞARKILAR BİZİ SÖYLER”

Kanal D “Şarkılar Bizi Söyler” ile yılbaşı akşamı ekranlarda olacak. Yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile eğlenceli bir program izleyenlerin ekranlarına taşınacak.

SHOW TV'DE YILBAŞI PROGRAMI

Show TV ise Güldür Güldür Show, ‘Yılbaşı Özel’ bölümü ile yeni yıla girecek. Program, özel konukları ve sürprizleri izleyicilerle buluşturacak. Programdan sonra ise sinema ve müzik dünyasının tanıdığı Mahsun Kırmızıgül, 2022 yılbaşı özel konseriyle 31 Aralık Cuma akşamı Show TV ekranlarında olacak. Özel konser verecek olan sanatçı 16 yıl aranın ardından tekrar ekranlara geliyor. Yayında ayrıca 'Hoş Geldin' isimli yeni albümünden şarkılarını özel gecede seslendirecek.

FOX TV'DE "ATA DEMİRER GAZİNOSU"

Fox TV yeni yıl özel programında Ata Demirer’i konuk edecek. Ata Demirer Gazinosu yılbaşı akşamı TV’de ilk kez Fox TV’de yayımlanacak. Mizah ve müziği bir arada olduğu Ata Demirer Gazinosunda Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa geniş bir repertuvar olacak. Taşkın Sabah’ın yönettiği orkestraya dansçılar da eşlik edecek.

ATV’DE KİM MİLYONER OLMAK İSTER’E ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu yaptığı programa Burak Kut, Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu konuk olacak.

TRT 1’DE SEKSENLER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ

TRT 1'de ise popüler dizi Seksenler'in yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin oyuncuları sevilen şarkıları söyleyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

