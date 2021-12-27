Güldür Güldür Show'un yılbaşı programı belli oldu

Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu. Programın yılbaşı bölümünden fragman da yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:25
Güldür Güldür Show'un yılbaşı programı belli oldu
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Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show, yılbaşı özel yayınıyla seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı sevilen programın yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan özel bölümüne ünlü isimler konuk olacak.

İSİMLER BELLİ OLDU

Emel Sayın, Buray, Ümit Karan, Olcay Şahan ve Kobra Murat Güldür Güldür'ün özel bölümünde sahnede oyunculuk performanslarını sergileyecek.


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