Temiz sandığınız yerler aslında bakteri yuvası olabilir: Evde en çok bakteri mikrop barındıran 7 yüzey

Hijyen denildiğinde çoğu kişi banyoyu ilk sıraya koyar. Oysa araştırmalar, ev içinde en çok bakterinin her zaman tuvalette değil, günlük hayatta sık temas edilen yüzeylerde bulunduğunu gösteriyor. Özellikle mutfak alanları, elektronik eşyalar ve nemli bölgeler mikroorganizmalar için ideal yaşam alanı oluşturabiliyor. Peki, temiz sandığınız hangi yerler bakteri yuvası olabilir? İşte, evde en çok bakteri bulunan yüzeyler ve etkili temizlik yöntemleri...

EVDE EN ÇOK BAKTERİ MİKROP BARINDIRAN 7 YÜZEY

1. Mutfak süngeri ve bulaşık bezi

Evde en fazla bakteri barındıran eşyalardan biri mutfak süngeridir. Nemli yapısı ve yiyecek kalıntıları bakteriler için uygun ortam oluşturur.

Temizlik önerisi:

Süngerleri haftada en az 1 kez değiştirin.

Günlük olarak sıcak suyla durulayın.

Mikrodalgada kısa süre ısıtarak bakterileri azaltabilirsiniz (nemli halde).

2. Mutfak tezgâhı ve kesme tahtaları

Çiğ et, sebze ve meyve kalıntıları bakteri üremesine neden olabilir. Özellikle ahşap kesme tahtaları daha risklidir.

Temizlik önerisi:

Çiğ et sonrası yüzeyleri mutlaka dezenfekte edin.

Farklı gıdalar için ayrı kesme tahtası kullanın.

3. Kapı kolları ve ışık düğmeleri

Ev içinde en sık temas edilen ancak en az temizlenen alanlardır.

Temizlik önerisi:

Haftada birkaç kez dezenfektanla silin.

Özellikle grip ve soğuk algınlığı dönemlerinde temizlik sıklığını artırın.

4. Cep telefonu ve kumandalar

Telefonlar gün boyunca farklı ortamlara temas eder ve bakteri taşır.

Temizlik önerisi:

Telefon ekranını uygun dezenfektan mendillerle temizleyin.

Kumandaları düzenli silin.

5. Lavabo ve musluk başlıkları

Nemli ortam bakterilerin çoğalmasını hızlandırır. Özellikle mutfak lavabosu yüksek risk taşır.

Temizlik önerisi:

Günlük temizlik yapın.

Haftada bir derinlemesine dezenfekte edin.

6. Banyo havluları

Nemli kalan havlular bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlar.

Temizlik önerisi:

Havluları 2–3 günde bir değiştirin.

Yüksek sıcaklıkta yıkayın.

7. Çöp kovası

Yiyecek atıkları nedeniyle bakteri yoğunluğu yüksek olabilir.

Temizlik önerisi:

Düzenli olarak yıkayın ve dezenfekte edin.

Çöp torbasını günlük değiştirin.

EVDE BAKTERİ OLUŞUMUNU AZALTMAK İÇİN GENEL ÖNERİLER