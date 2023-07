Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar hikayesi nedir?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:49

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:49

Ali Cabbar, müzisyen Emir Can İğrek'in yeni şarkısı ile gündeme geldi. Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan 'Ali Cabbar' isimli şarkıyı dinleyen yurttaşlar hikayesini merak etmeye başladı.



ALİ CABBAR KİMDİR?



Ali Cabbar, Tekirdağ’ın bir köyünde Gırnatasıyla düğünlere gitmektedir. Ali Cabbar köyde bir kıza sevdalıdı. Ali Cabbar, babasının “Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar” diye çağırması üzerine düğüne gider. Gırnatasını çaldığı sırada sevdiği kızın evlendiğini görür. Bunun üzerine aşkından kahrolan Ali Cabbar, askere gitme kararı alır. 6-7 ay sonra ise köye şehit olduğu haberi gelir.

Bunun üzerine şu sözler yazılır:

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...