Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar hikayesi nedir?
Emir Can İğrek'in son albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı hikayesi ile merak konusu oldu. Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar hikayesi nedir?
Ali Cabbar, müzisyen Emir Can İğrek'in yeni şarkısı ile gündeme geldi. Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan 'Ali Cabbar' isimli şarkıyı dinleyen yurttaşlar hikayesini merak etmeye başladı.
ALİ CABBAR KİMDİR?
Ali Cabbar, Tekirdağ’ın bir köyünde Gırnatasıyla düğünlere gitmektedir. Ali Cabbar köyde bir kıza sevdalıdı. Ali Cabbar, babasının “Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar” diye çağırması üzerine düğüne gider. Gırnatasını çaldığı sırada sevdiği kızın evlendiğini görür. Bunun üzerine aşkından kahrolan Ali Cabbar, askere gitme kararı alır. 6-7 ay sonra ise köye şehit olduğu haberi gelir.
Bunun üzerine şu sözler yazılır:
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...
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