Teoman’ın sarılmak isteyen hayranına verdiği yanıt sosyal medyada tepki çekti: 'Büyü de gel'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:21

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:21

Türk Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde bir hayranına verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Konser sırasında genç bir hayranı, Teoman'a çakmak hediye etti ve kendisine bir kez sarılmak istediğini söyledi. Ancak Teoman’ın hayranına, “Büyü de gel” şeklinde yanıt vermesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Teoman'ın bu cevabını "Her zamanki gibi ukala" ve "Ayıp be, o nasıl cümle! Sarılmak ile büyümenin ne alakası var" şeklinde eleştiren sosyal medya kullanıcıları, sanatçının tutumunu eleştirdi. Konserin yankıları sosyal medyada sürerken, Teoman’ın bu tepkilere yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.