Tepki çekmişti: Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması
Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Kevin Spacey ile poz vermesi sonrası tepkilerin odağında olan ve paylaşımını yayından kaldıran Burak Özçivit sessizliğini bozdu. Spacey ile ilgili olayları yeni öğrendiğini söyleyen Özçivit, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.
Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'a giden Burak Özçivit, bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşarak sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmıştı.
Söz konusu paylaşımlar kamuoyunda gündem olmuş ve o karelere birçok ünlü isimden tepki gelmişti. Eleştirilerin ardından paylaşımı silen Özçivit, sessizliğini bozdu.
"ÜZÜCÜ KONUYU SONRADAN ÖĞRENEREK GEREKENİ YAPTIM"
Eleştirilerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Burak Özçivit, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak" dedi.
NE OLMUŞTU?
Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da bir araya gelerek maç izledi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum geldi.
Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar verdiği için sosyal medyada gündem olan Burak Özçivit için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.
TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ
Sessizliğini koruyan Özçivit, gelen yorumların ardından 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi.
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