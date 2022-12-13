Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'i yerden yere vurdu
Oyuncu Tuba Ünsal, Katar'da bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e çok sert tepki gösterdi. Ünsal, "Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan" dedi.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği başta olmak üzere adı birçok istismar olayına karışan Kevin Spacey ile bir araya geldi.
Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Özçivit'e bir tepki de meslektaşı Tuba Ünsal'dan geldi.
"PARA KARŞILIĞI TECAVÜZLE YARGILANAN OYUNCUYLA POZ VERMEK"
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Özçivit'in Spacey ile buluşmasını sert bir dille eleştiren Ünsal, "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında" ifadelerini kullandı.
KEVIN SPACEY HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?
ABD'li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunan Hollywood yıldızı Kevin Spacey'e dava açmıştı.
Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.
Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkmış ve kefaletle koşulsuz serbest bırakılmıştı.
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