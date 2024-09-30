Tepkiler yükseldi: Ajda Pekkan seyircilerinden özür diledi!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 15:53

Güncelleme: 30.09.2024 - 15:53

Ajda Pekkan, dün akşam Efes Antik Tiyatro'da 21.00'de başlaması planlanan konserine yaklaşık bir saat geç çıktı.

Seyircilerin uzun süre beklemesi üzerine sosyal medyada tepkiler yükseldi, bazı izleyiciler ise konser alanını terk etti.

Sahneye çıkmasının ardından seyircilerden özür dileyen Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yemin ediyorum bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz... Mesafeler açısından böyle yerlerin ön provası yapılamıyor. Benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum. Bu yüzden çok özür diliyorum" açıklamasında bulundu.