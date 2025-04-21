Teşkilat dizisinin son bölümü yayımlandı: Aybüke Pusat diziden 'gömülerek' çıkarıldı!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:28

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:28

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat, son dönemde yaşanan gelişmelerle sık sık gündeme gelmişti.

Dizide “Neslihan Başkan” karakterine hayat veren Aybüke Pusat’ın, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden boykota destek verdiği gerekçesiyle yapım ekibiyle yollarının ayrıldığı iddia edilmişti. Bu söylentiler, son yayınlanan bölümle birlikte doğrulanmış oldu.

KARAKTER "GÖMÜLEREK" VEDA ETTİ

Dizinin son bölümünde Neslihan karakteri, gizemli bir telefon çağrısı sonrasında ortadan kayboldu. Sahne sonunda karakterin "gömülmesi" ile birlikte hikâyedeki rolü resmen sona erdi.

Bu gelişme, izleyicilere karakterin diziye tamamen veda ettiği mesajını verdi.

Aybüke Pusat’ın sezon finaline kadar dizide kalacağı yönündeki beklentiler boşa çıkarken, yapım ekibinin yeni başrol oyuncusu arayışında olduğu ve sezon finali gelmeden yeni ismin açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Teşkilat dizisinde yaşanan bu ayrılığın ardından, izleyiciler yeni başrolün kim olacağını merakla beklemeye başladı.