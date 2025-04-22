Teşkilat'ın yapımcısı Timur Savcı'dan 'Aybüke Pusat' açıklaması

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:36

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:36

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı, diziden çıkarıldığı iddia edilen oyuncu Aybüke Pusat hakkında ilk kez konuştu. BloombergHT’de Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk olan Savcı, gündemdeki tartışmalara ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

Savcı, “Biz Aybüke Pusat’la bir daha çalışmayacağız gibi bir açıklama yapmadık” diyerek kamuoyunda 'yanlış algı' oluştuğunu söyledi.

TRT’nin sözleşmelerinin özel olduğunu vurgulayan Savcı, “Aybüke hâlâ ofisimize gelip gidiyor. Hâlâ görüşüyoruz. İnsanlar ekstra bir mağduriyet durumu yaratıyor ama ortada öyle bir şey yok” dedi.

"TRT DOĞAL OLARAK TEPKI GÖSTERDİ"

Savcı, TRT’nin oyuncularından toplumsal ya da siyasal konularla ilgili paylaşım yapmamalarını talep ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“TRT, boykot edilen bir kanalın oyuncusu ‘bu kanalı boykot edin’ dediğinde, doğal olarak bunu anlamakta zorlandı. Sanki bu durum tamamen bizimle bağlantılıymış gibi gösterilmek istendi ama öyle değil. TRT’nin bu konuda hızlıca aldığı bir karar vardı, bizim de son dakika bir linkle haberimiz oldu. Aybüke o sırada ofisteydi, durumu doğru şekilde yönetmeye çalıştık.”

"TRT AYBÜKE’YE SEÇENEK SUNDU, AMA YARARLANMADI"

Aybüke Pusat’ın amacının siyasi olmadığını kendisinin de ifade ettiğini söyleyen Savcı, TRT’nin oyuncuya bu yönde bir açıklama yapması için fırsat tanıdığını ancak Pusat’ın bu seçeneği kullanmadığını belirtti:

“Daha önce de benzer paylaşımları vardı, TRT dahil herkes tolere etti. Ama bu kez durum farklıydı. TRT açıklama istedi ama Aybüke bu seçeneği değerlendirmedi.”

Savcı, Aybüke Pusat’ın başarılı bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, daha önce Söz dizisinde de birlikte çalıştıklarını hatırlattı.

"BEN BU KAVGADA TARAF DEĞİLİM"

Tartışmaların sosyal medyada büyütüldüğünü belirten Savcı, sözlerini şöyle tamamladı: