The Alarm'ın solisti Mike Peters, 66 yaşında hayatını kaybetti

Rock grubu The Alarm'ın solisti Mike Peters, kanserle olan savaşını kaybetti. Ünlü şarkıcı 66 yaşında hayatını kaybetti.

The Alarm'ın solisti Mike Peters, 66 yaşında hayatını kaybetti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:54

Ünlü rock grubu The Alarm'ın solisti Mike Peters, 66 yaşında hayatını kaybetti. Üç yılı aşkın süredir kanserle mücadele eden sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu

The Alarm’ın solisti ve kanserle mücadelenin simge isimlerinden Mike Peters, 1995 yılında kanser teşhisi almış, bu zorlu süreçle mücadele etmişti. Sanatçının hayatına dair dikkat çeken bir detay ise geçtiğimiz yıl yaşandı.

ABD turnesine çıkmasına yalnızca 5 gün kala boynunda bir kitle fark eden Peters, detaylı taramalar sonucunda Richter Sendromu tanısı aldı. Bu sendrom, kronik lenfositik löseminin agresif bir lenfomaya dönüşmesiyle oluşuyor ve oldukça nadir görülüyor.

YALNIZCA 2 İLA 12 AY ÖMRÜ KALDIĞI SÖYLENMİŞTİ

Ünlü müzisyen, Manchester’daki The Christie Hastanesi’nden yaptığı paylaşımda, doktorlarının tedavi edilmediği takdirde yalnızca 2 ila 12 ay ömrü kaldığını söylediğini belirtmişti.

Ancak Peters, yapılan tedavilerin ardından sevindiren haberi almıştı:

"Şimdi ise tamamen iyileştiğimi öğrendim."

Mike Peters, yalnızca kendi mücadelesiyle değil, başkalarına verdiği destekle de hafızalara kazındı.

Kurucusu olduğu Love Hope Strength adlı vakıf aracılığıyla İngiltere, ABD ve Avustralya’da düzenlediği etkinliklerle kanserle savaşan bireyler için bağış topladı ve farkındalık yarattı.


Etiketler: #The Alarm #Mike Peters

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