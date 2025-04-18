Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:44

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:44

En son 2007 yılında Türkiye'ye gelen Marilyn Manson, 'One Assassination Under God Tour' kapsamında, 3 Eylül 2025 Salı akşamı Bonus Parkorman'da konser verecek.

90'lardan bu yana 50 milyonun üzerinde albüm satışı, Grammy adaylıkları ve sayısız ödülle rock müzik dünyasında iz bırakmaya devam eden Marilyn Manson'ın İstanbul'daki konserinin biletleri 21 Nisan Pazartesi günü satışa çıkacak.



MARILYN MANSON KİMİDİR?

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Marilyn Manson, özellikle sahne adı ve sıra dışı tarzıyla müzik dünyasında geniş yankı uyandıran bir isim olarak tanınıyor. Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Manson, 5 Ocak 1969 tarihinde Ohio, ABD’de doğdu.

Müzik kariyerine 1989 yılında kurduğu Marilyn Manson and the Spooky Kids adlı grupla başlayan sanatçı, kısa süre içinde gotik rock ve endüstriyel metal türlerindeki çalışmalarıyla dikkat çekti. Sahne adı, popüler kültürün iki zıt kutbu olan Marilyn Monroe ve Charles Manson’dan esinlenilerek oluşturuldu.

Manson, özellikle "Antichrist Superstar" (1996), "Mechanical Animals" (1998) ve "Holy Wood" (2000) gibi albümleriyle büyük bir çıkış yakaladı. Karanlık sahne performansları, çarpıcı görsel estetiği ve din karşıtı mesajlar içeren şarkı sözleriyle birçok kez kamuoyunun tepkisini çekti.