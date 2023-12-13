The Big Bang Theory'nin ünlü yıldızı kansere yakalandı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:47

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:48

Çok sevilen Amerikan komedi dizisi The Big Bang Theory'nin yıldızı Kate Micucci akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.

Dizide 2013 ve 2017 arasında ekranlara gelen 8 bölümde Raj'ın aşık olduğu Lucy karakterini canlandıran 43 yaşındaki aktris, geçirdiği başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme sürecini anlattığı bir paylaşım yaptı.

"Dün akciğer kanseri ameliyatı olduğum için hastanedeyim" açıklamasında bulunan Micucci, hastalığın erken aşamada teşhis edildiğini söyledi.

Hiç sigara içmediğini vurgulayan aktris şöyle devam etti:

"Gerçekten çok tuhaf çünkü hayatımda hiç sigara içmedim, bu yüzden sürpriz oldu. Ama sanırım bu da oluyor ve bu yüzden en iyi haber erken yakalamış olmaları, iyiyim."

"GERİ DÖNECEĞİM"

Kan tahlilindeki yüksek çıkan bir değerle hastalığın fark edildiğini anlatan oyuncu, paylaşımı TikTok hesabından yaptı.

Ameliyatını "bir yolculuğa" benzeten 1980 doğumlu Micucci, "Muhtemelen birkaç hafta yavaş hareket edeceğim ancak sonra geri döneceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Amerikalı oyuncu, 2001–2010'da ekranlara gelen sitcom Scrubs'da Stephanie Gooch'u ve çizgi film uyarlaması Scooby-Doo'da Velma Dinkley karakterini canlandırmıştı.

12 sezon süren 10 Emmy ödüllü The Big Bang Theory'nin başrollerinde Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg ve Kunal Nayyar yer almıştı.