Hücrelere toksik etki oluşturmadan kanser hücrelerini yok etmeyi başardı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 07:15

Güncelleme: 11.12.2023 - 07:28

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde asrın felaketinden olumsuz etkilendi. Üniversitenin Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Nizami Duran, tüm olumsuzluklara rağmen kansere karşı önemli bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Bilim insanı Duran, kanser hastalığında yeni tedavi yöntemi içeren ‘Akciğer, Meme ve Melanoma Kanserleri Kemoterapisinde Düşük Toksisite, Yüksek Etkinlik Hedefli Yeni Yaklaşımlar’ isimli çalışmasıyla sağlıklı hücrelerde toksik etki oluşturmadan kanser hücrelerini yok etmeyi başardı. Çalışma, Türkiye’de düzenlenen ve 20’nin üzerinde ülkeden, 500’e yakın projenin katıldığı yarışmada en iyi patentler arasında yer alarak patent ödülüne layık görüldü. Öte yandan kanser tedavisinde çığır açacak tedavi yöntemi, 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda kanser tedavisinde solid tümörlere karşı, yeni tedavi üzerine çalışmasıyla altın madalya kazandı.

Dünyada kanserin tedavisinde kullanılan birçok ilaç toksik etkileri sebebiyle yasaklanırken Hatay’da bilim adamı Duran tarafından geliştirilen çalışmada herhangi bir toksik etki meydana gelmedi.

HAYVANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN TÜMÖRLER BU YÖNTEMLE YOK EDİLDİ

Duran, projenin hayvanlar üzerinde test edildiğini dile getirerek şuları söyledi:

“Solid tümörlere karşı yeni tedavi yöntemlerini içeren çalışmamız, 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda madalyaya layık görüldü. Bu çalışma kanser tedavisinde selektif etkinin hedeflendiği bir çalışmadır. Çalışmamızda, sağlıklı hücreler üzerinde toksik etki oluşturmadan sadece kanser hücrelerini yok edilmesi amaçlandı. Hayvanlarda deneysel olarak oluşturduğumuz tümörlerin bu yolla yok edildiğini tespit ettik. Elde ettiğimiz sonuçları patentini aldığımız bu çalışmanın, 27 Nisan-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ’8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF23)’da uluslararası jüri tarafından en iyi patentler arasında gösterilerek ödüle layık görülmesi üniversitemiz ve ülkemiz adına bizi gururlandırdı"



"Günümüzde kanser tedavisinde dünyada en büyük sorun ilaç toksisitesi yani yan etkilerinin fazla olmasıdır”

Duran şöyle devam etti: