The Crown'ın yıldızı Claire Foy hastalığını açıkladı

"The Crown" dizisinde canlandırdığı Kraliçe II. Elizabeth karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Claire Foy, katıldığı bir podcast yayınında özel hayatına dair çarpıcı bir gerçeği paylaştı. 41 yaşındaki başarılı oyuncu, tam beş yıl boyunca teşhisi konulamayan ve yaşam kalitesini altüst eden bir parazit enfeksiyonuyla savaştığını duyurdu.

"SÜREKLİ KİLO VERİYORDUM, ÇOK AÇTIM"

Enfeksiyonu bir Fas gezisi sırasında kaptığını düşündüğünü belirten Foy, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Sürekli kilo veriyordum ve vücudumda neler olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Sadece her şeyi yiyordum, inanılmaz bir açlık hissediyordum ama zayıflamaya devam ediyordum."

Sunucu Jessie Ware’in teşhis sürecine dair sorusuna, sürecin "iğrenç" testlerle ilerlediğini söyleyerek yanıt veren ünlü oyuncu, parazitin vücudunu nasıl ele geçirdiğini açık yüreklilikle paylaştı.

KAFEİNİ TAMAMEN HAYATINDAN ÇIKARDI

Parazitlerden kurtulmak ve antibiyotik kullanmadan iyileşebilmek için sıkı bir diyete giren Foy, en büyük zorluğu kafeini bırakırken yaşadığını belirtti. Günde en az 15 fincan çay ve iki fincan kahve içen oyuncu, tedavi sürecinde bu alışkanlığına son vermek zorunda kaldı. Foy, parazit temizlendikten sonra dahi kendisini daha iyi hissettiği için kafeine bir daha geri dönmediğini açıkladı.

PARAZİT ENFEKSİYONU BELİRTİLERİNE DİKKAT

Tıp dünyasında başka bir canlıdan beslenen organizmaların yol açtığı hastalıklar olarak tanımlanan parazit enfeksiyonları; ateş, aşırı yorgunluk, bağırsak sorunları, deri döküntüleri ve bazı durumlarda nörolojik semptomlar ile kendini gösteriyor. Claire Foy’un yaşadığı "sürekli yeme isteğine rağmen kilo kaybı" ise en belirgin semptomlardan biri olarak öne çıkıyor.