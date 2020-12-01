Dizinin yıldızı Helena Bonham Carter da 'The Crown' tartışmasına dahil oldu

01 Aralık 2020 Salı, 14:10

Dizide iki sezon boyunca Prenses Margaret’ı canlandıran oyuncu dizinin prodcast’inde gerçeklik ve dizi arasındaki farka dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin Page Six'in haberinden aktardığına göre Carter şu ifadeleri kullandı:

"Yaşananlar diziye uyarlanıyor. 'Sakin olun bu bir belgesel drama değil, drama çekiyoruz' denmesi yönünde ahlaki bir sorumluluğumuz olduğunu güçlü biçimde hissediyorum. Bunlar iki farklı şey."

Helena Bonham Carter



"The Crown"ın 4. sezonu özellikle Prens Charles’ın tasviri nedeniyle eleştiri toplamıştı. Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, Netflix’in dizinin başında bir uyarı koyması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Bununla birlikte Kraliyet ailesine yakın bir kaynak kısa süre önce dizinin propagandif bir içeriğe sahip olduğunu ve bunun zarar verdiğini düşündüklerini belirtmişti.

Prenses Diana’nın kardeşi Earl Spencer da dizinin belirli bir şüpheyle izlenmesi gerektiğini düşündüğünü açıklamıştı.

Öte yandan dizinin sorumlusu Peter Morgan, yapımı "yaratıcı bir hayal gücü" diye nitelendirmişti.