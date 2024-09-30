The Glory dizisinde rol alan Park Ji Ah kimdir, kaç yaşında? Park Ji Ah neden öldü?
"The Glory" dizisiyle tanınan Park Ji Ah, hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Park Ji Ah'ın ölüm nedeni merak ediliyor. Peki, The Glory dizisinde rol alan Park Ji Ah kimdir, kaç yaşında? Park Ji Ah neden öldü?
The Glory dizisinden tanıdığımız Koreli oyuncu Park Ji Ah, 52 yaşında hayatını kaybetti. Peki, The Glory dizisinde rol alan Park Ji Ah kimdir, kaç yaşında? Park Ji Ah neden öldü?
PARK Jİ AH KİMDİR?
Park Ji Ahi 25 Şubat 1972'de Seul'de doğdu. Park Ji Ahi, Kim Ki-duk'un filmlerinde tekrar eden bir aktristi ve 2002'den 2008'e kadar beş eserinde yer aldı.
PARK Jİ AH NEDEN ÖLDÜ?
"The Glory" dizisinde rol alan oyuncu Park Ji Ah, 52 yaşında hayatını kaybetti. Park Ji Ah, dizide Song Hye Kyo'nun annesini canlandırmıştı.
JTBC'nin özel haberine göre, Park Ji Ah, beyin enfarktüsü olarak bilinen iskemik inme nedeniyle hayatını kaybetti. Belirtilmeyen bir hastalıkla mücadele ediyordu ve geçirdiği inme sonrası bilincini geri kazanamayarak yaşamını yitirdi.
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