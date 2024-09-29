Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 29.09.2024 - 09:37

26. Dönem Elazığ Milletvekili, AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Ömer Serdar'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Ömer Serdar kimdir? AKP MKYK üyesi Ömer Serdar kaç yaşında, nereli?

ÖMER SERDAR KİMDİR?

Ömer Serdar 10 Şubat 1963'te Palu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyaset yaşamına 1991 yılında Refah Partisi Elazığ İl Başkan Yardımcısı olarak başladı, Refah Partisi İl Başkanlığı da yaptı. 1999 genel seçimlerinde Fazilet Partisi milletvekili adayı olarak seçime katıldı, 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyük Kongre Delegesi, 2004 yılında AKP Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

1982 yılından itibaren çeşitli sanat-edebiyat dergileri ile Milli Gazete'de yazıları yayınlandı. 1995-1999 yılları arasında Elazığ Barosu Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Elazığ Barosu’nu temsilen Türkiye Barolar Birliği delegesi oldu.

26. dönem Elazığ milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesidir. 2017 yılı itibarıyla Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanıdır.

2022 yılında AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkan yardımcılığı görevine getirilen Ömer Serdar 2023 yılında AKP MKYK üyesi olarak aktif siyasi görevini sürdürmektedir.

ÖMER SERDAR ÖZEL HAYATI

İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.