The Godfather yönetmeni 'seçmeleri' paylaştı: Al Pacino'nun daha önce hiç yayımlanmamış görüntüleri
Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, Al Pacino'nun "The Godfather" filmindeki Michael Corleone rolü için yaptığı seçme kasetinden daha önce yayınlanmamış bir videoyu YouTube kanalında paylaştı.
Coppola, videoya eklediği açıklamalarda, Pacino'yu rol için seçme sürecinde yaşadığı zorlukları dile getirdi.
Coppola, "Pacino'nun sadece boyu kısa olduğu için değil, aynı zamanda çok 'dağınık' göründüğü için de başlangıçta tereddüt ettim. Bu nedenle ona saçını kestirdik ve daha derli toplu, üniversiteli bir görünüm verdik. Ancak bu sefer de fazla temiz ve doğal çekiciliğini kaybetmiş olduğu eleştirileri geldi. Uzun ya da kısa, dağınık ya da düzgün olsun, Al'ı istemediklerini fark ettim" dedi.
BERBER HİKAYESİ
Beyaz Perde'de yer alan habere göre, Coppola'nın açıklamasında belirttiği gibi, ilk saç kesimini yönetmenin eşi Ellie yapmış. İkinci saç kesimi ise yerel bir berberde gerçekleştirilmiş ve berber, Al Pacino'nun "The Godfather" filmine ait bir oyuncu olduğunu öğrendiğinde heyecandan kalp krizi geçirmiş.
Bu olayın ardından berber hastaneye kaldırılmış.
Başlangıçtaki tüm bu dirençlere rağmen, Al Pacino'nun Michael Corleone performansı sinema tarihinin en unutulmazlarından biri haline geldi ve Pacino'ya geniş çapta beğeni kazandırarak efsaneleşti.
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