'The Godfather'ı konu alan The Offer dizisinden ilk fragman yayınlandı
Efsane film "The Godfather"ın yapım sürecini anlatacak olan "The Offer" dizisinden ilk fragman sinemaseverlerle buluştu. Dizinin ilk 3 bölümü 28 Nisan 2022'den itibaren Paramount+'ta izleyicilerle buluşacak.
Kült film "The Godfather"ın yapım sürecini konu alan dizi "The Offer"dan ilk fragman yayınlandı. "The Offer", filmin yapım sürecini Mario Puzo'nun kitabının film uyarlamasını yapma girişimlerinde bulunan yapımcı Albert S. Ruddy'yi ve onun filmi yapma girişimlerini merkeze alarak anlatacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Miles Teller, Dan Fogler, Justin Chambers, Patrick Gallo, Anthony Ippolito, Matthew Goode, Giovanni Ribisi ve Juno Temple gibi oyuncular yer alacak. Senaryosu Michael Tolkin tarafından yazılan dizi, 10 bölümden oluşacak.
Dizinin ilk 3 bölümü 28 Nisan 2022'den itibaren Paramount+'ta izleyicilerle buluşacak.
İşte ilk fragman...
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