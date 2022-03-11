Al Pacino: 'The Godfather’da oynadığım için çok şanslıyım'

11 Mart 2022 Cuma, 12:38

Dünyaca ünlü yıldız Al Pacino, Baba (The Godfather) filminin 50. yıl dönümü öncesi basına açıklamalar yaptı. Pacino, kariyerindeki unutulmaz rolüyle ilgili, çok şanslı olduğunu ve bu rolün hayatına büyük etkisine şaşırdığını dile getirdi.

EFSANE FİLM 50. YILINDA

Al Pacino, Marlon Brando ve Robert De Niro gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dünyaca ünlü 1972 yapımı, ‘The Godfather’ filmi bu sene 50. senesine giriyor.

Filmin yıl dönümü yaklaşırken, Pacino filmde canlandırdığı unutulmaz 'Michael Corleone' karakteriyle ilgili konuştu. 40'lar ve 50'lerin Amerika'sında İtalyan mafya ailesinin derin öyküsünü konu alan film, Pacino’nun hayatına etkisi uzun yıllar sürecek Michael Corleone'nin karakterini katmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; rolün etkisini uzun yıllar üzerinden atamayan ünlü aktör, basına son açıklamasında, canlandırdığı karakterin o zamanlar hayatına bu kadar büyük etkileri olacağını düşünmediğini söyledi.

Pacino, filmi çekerken daha 31 yaşındaydı ve filmdeki rolü hayatında çok şey değiştirmişti.

Ünlü aktör, o yıllarda The New York Times’a verdiği bir röportajda, Oscar adayı gösterildiği rolü sonrası gelen şöhretle başa çıkmakta çok zorlandığını söylemişti.

"BANA YENİ BİR KİMLİK VERDİ"

Ünlü aktör, filmin hayatı ve kariyeri üzerindeki büyük etkisini de şöyle açıkladı:

"Kendimi birdenbire başka bir dünyada buldum. Tüm gözler benim üzerimdeydi. Tabii ki, filmdeki diğer karakterler de çok göz önündeydi. Canlandırdığım karakter, bana baş etmesi zor olan yeni bir kimlik verdi.”

Pacino, 'The Godfather' filminin yönetmeni ve senaristi Francis Ford Coppola'nın kendisine olan ilgisini başta fazla ciddiye almadığını da sözlerine ekledi.

Ünlü aktör, bu rol öncesi yalnızca bir filmde yer almıştı.

BİRÇOK ÖDÜL ALMIŞTI

The Godfather filmi, Pacino’nun En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığını da içeren 11 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Film, Oscar’da En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Brando) ve En İyi Uyarlama Senaryo (Coppola ve Mario Puzo) ödüllerini almıştı. The Godfather, Pacino'nun hala en çok bilinen filmleri arasında yer alıyor.