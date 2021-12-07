The Matrix Ressurrections'tan vizyon öncesi son fragman

07 Aralık 2021 Salı, 11:52

Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Matrix serisinin dördüncü filmi "The Matrix Resurrections"tan vizyon öncesi yeni fragman yayınladı.

Serinin ilk üç filmini Lana Wachowski ile daha önce birlikte yazan ve yöneten Lilly Wachowski, filmin yapımcılığını üstleniyor.

Film Lana Wachowski'nin yanı sıra ayrıca, "The Lazarus Project" yazarı Aleksandar Hemon ve 'Cloud Atlas' kitabını daha önce Wachowski Kardeşler'le uyarlayan David Mitchell tarafından yazıldı.

24 ARALIK'TA VİZYONDA

ABD'de 22 Aralık'ta, Türkiye'de ise 24 Aralık'ta vizyona girecek olan "Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor.

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