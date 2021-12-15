15 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

The Matrix: Resurrections için geri sayım başladı. 24 Aralık tarihinde yayınlanacak olan yeni Matrix filminde “Bugs” karakterini canlandıran oyuncu Jessica Henwick verdiği bir röportajda, Tom Hardy’nin ufak bir cameo ile Matrix evrenine dahil olduğunu ifade etti.

Den of Geek’te yer alan habere göre; çekimlerin San Francisco ayağında İngiliz oyuncunun sete geldiğini, nitekim kendisinin de aynı şehirde “Venom 2” filmi için çekimlerde olduğunu söyleyen Henwick, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kendisi bir şekilde hayatta ve sanal dünyaya yeniden bağlanıyor."

Henwick, çekimlerde pek çok sahnede “Bugs” karakterinin dışında figüran olarak yer aldığını söyledi.

“The Matrix: Resurrections”, San Francisco’daki Thomas A. Anderson olarak görünüşte normal bir yaşam süren Neo’nun deneyimlerinden 20 yıl sonra geçiyor.

Senarist kadrosundan David Mitchell yapım için, “Size filmin ne hakkında olduğunu söyleyemem ama ne olmadığını açıklayabilirim. Kesinlikle bir sequel değil; gerçekten ustaca bir şekilde ondan önce gelen üç Matrix‘i içeren, özerk bir şey” demişti.

24 ARALIK'TA VİZYONDA

ABD'de 22 Aralık'ta, Türkiye'de ise 24 Aralık'ta vizyona girecek olan "Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor.