Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:23

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:23

Electronic Arts, efsane yapımlar The Sims 1 ve The Sims 2'yi serinin 25. yılı nedeniyle PC için dijital mağazalara ekledi. Peki, The Sims 1 ve The Sims 2 PC için çıktı mı? The Sims 1 ve The Sims 2 fiyatı ne kadar?

THE SİMS 1 VE THE SİMS 2 PC İÇİN ÇIKTI MI?

Bu hafta başında ortaya atılan iddialarda, Electronic Arts’ın (EA) The Sims’in 25. yaşı şerefine ikonik oyunlar The Sims 1 ve The Sims 2’yi yeniden PC için yayımlayacağı iddia edilmişti. Dün EA tarafından yapılan bir duyuru, bu iddianın doğru olduğunu gösterdi.

The Sims 1 ve The Sims 2, Windwos 10/11 için 31 Ocak günü resmen yayımlandı. The Sims 1, ilk kez dijital mağazalara eklenmiş oldu. İki oyun da şu anda EA, Steam ve Epic Games gibi mağazalardan erişilebilir durumdalar. Satın alan kullanıcılar, geçmişe bir yolculuk yaparak herkesin aklına kazınan o ilk The Sims oyunlarını deneyimleyebilecekler.

THE SİMS 1 VE THE SİMS 2 FİYATLARI NE KADAR?

The Sims 1 Legacy Collection fiyatı

Steam 19,99 dolar

Epic Games 719,99 TL

The Sims 2 Legacy Collection fiyatı

Steam 29,99 dolar

Epic Games 1.079,99 TL