Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yeni sezonu zaman yayımlanacak? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:04

Güncelleme: 03.02.2025 - 14:04

Aşk-ı Memnu, Medcezir, Kuzey Güney gibi dizilerle tanınan Ece Yörenç'in senaristliğini üstleniği Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Bertan Başaran'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım geldi. İşte ayrıntılar...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Leyla, düğün günü terk ettiği Ömer’i hayatından tamamen çıkarıp yepyeni bir evde, yeni bir mahallede, can arkadaşları, yeni komşuları ve kararlarıyla yoluna devam eder. Bu süre boyunca peşini hiç bırakmayan Cem Murathan’a ise daha fazla direnemez ve onunla bir ilişkiye başlar. Başta Ömer olmak üzere herkesin hayatını etkileyen bu ilişkide, Leyla Cem’i tanımaya başlayacak ve geçmişine doğru sıkı sıkıya kapalı olan bir kapıyı aralayacaktır.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Serenay Sarıkaya

Metin Akdülger

Boran Kuzum

Hakan Kurtaş

Ahmet Rıfat Şungar

Bade İşçil

Gülcan Aslan

Zeynep Tuğçe Bayat

Esra Ruşan

Efe Tunçer

Meriç Aral

Kamil Güler

Nil Sude Albayrak

Sümeyra Koç

Selçuk Borak

Ege Aydan

Laçin Ceylan

Perihan Savaş

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu 2025 yılında izleyicisi ile buluşacak.