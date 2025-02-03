Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yeni sezonu zaman yayımlanacak? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Aşk-ı Memnu, Medcezir, Kuzey Güney gibi dizilerle tanınan Ece Yörenç'in senaristliğini üstleniği Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Bertan Başaran'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım geldi. İşte ayrıntılar...
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Leyla, düğün günü terk ettiği Ömer’i hayatından tamamen çıkarıp yepyeni bir evde, yeni bir mahallede, can arkadaşları, yeni komşuları ve kararlarıyla yoluna devam eder. Bu süre boyunca peşini hiç bırakmayan Cem Murathan’a ise daha fazla direnemez ve onunla bir ilişkiye başlar. Başta Ömer olmak üzere herkesin hayatını etkileyen bu ilişkide, Leyla Cem’i tanımaya başlayacak ve geçmişine doğru sıkı sıkıya kapalı olan bir kapıyı aralayacaktır.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Serenay Sarıkaya
Metin Akdülger
Boran Kuzum
Hakan Kurtaş
Ahmet Rıfat Şungar
Bade İşçil
Gülcan Aslan
Zeynep Tuğçe Bayat
Esra Ruşan
Efe Tunçer
Meriç Aral
Kamil Güler
Nil Sude Albayrak
Sümeyra Koç
Selçuk Borak
Ege Aydan
Laçin Ceylan
Perihan Savaş
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu 2025 yılında izleyicisi ile buluşacak.
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