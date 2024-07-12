'The Umbrella Academy' 4. sezon fragmanı yayımlandı

Netflix dizisi The Umbrella Academy'nin 4. ve son sezonundan heyecanla beklenen fragman geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 23:32
'The Umbrella Academy' 4. sezon fragmanı yayımlandı
Abone Ol google-news

The Umbrella Academy'nin dördüncü ve son sezonunda Hargreeves kardeşlerin yolculuğu sona eriyor. Netflix, diziden son fragmanı yayımladı.

Gerard Way ve Gabriel Bá'nın Dark Horse çizgi roman serisinden Steve Blackman tarafından yaratılan The Umbrella Academy'nin son sezonu 8 Ağustos'ta Netflix'te başlıyor.

4. Sezonda geri dönen oyuncular arasında Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally, David Cross yer alıyor.


The Umbrella Academy haberleri Netflix haberleri netflix dizisi haberleri

İlgili Haberler

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor
Baby Reindeer'dan, The Bear'a 2024 yılının en iyi dizileri seçildi'

Baby Reindeer'dan, The Bear'a 2024 yılının en iyi dizileri seçildi'
Emilia Clarke Amazon'un yeni dizisi 'Criminal'da rol alacak

Emilia Clarke Amazon'un yeni dizisi 'Criminal'da rol alacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler