'The Umbrella Academy' 4. sezon fragmanı yayımlandı
Netflix dizisi The Umbrella Academy'nin 4. ve son sezonundan heyecanla beklenen fragman geldi.
The Umbrella Academy'nin dördüncü ve son sezonunda Hargreeves kardeşlerin yolculuğu sona eriyor. Netflix, diziden son fragmanı yayımladı.
Gerard Way ve Gabriel Bá'nın Dark Horse çizgi roman serisinden Steve Blackman tarafından yaratılan The Umbrella Academy'nin son sezonu 8 Ağustos'ta Netflix'te başlıyor.
4. Sezonda geri dönen oyuncular arasında Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally, David Cross yer alıyor.
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