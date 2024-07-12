Ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor. Dizide boksörü canlandıracak isim belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:28
Ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor
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Amazon, ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatını anlatan dizi için çalışmalara başladı. Dizinin adı 'The Greatest' olacak.

Parkinson hastalığıyla 32 yıl mücadele eden ve 2016'da hayatını kaybeden eski ağır sıklet şampiyonu boksörü Jalen Best canlandıracak.

Başlangıçta mini dizi olarak tasarlanan ancak daha sonra drama dizisine dönüştürülen 'The Greatest', Ali'nin hayatını ve onun ring içinde ve dışında bir efsane haline getiren zaferlerini ve yenilgilerini derinlemesine işleyecek.


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