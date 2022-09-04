The Weeknd konser sırasında 'sesimi kaybettim' dedi, sahneden indi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde verdiği konser sırasında 'sesini kaybettiğini' söyleyen sanatçı, sahneden indi.
Kanadalı şarkıcı The Weeknd, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde verdiği konseri yarıda kesti. SoFi Stadyumu'ndaki performansı sırasında 'sesini kaybettiğini' söyleyen sanatçı, dört şarkının ardından sahneden indi.
İzleyicilerin, bilet paralarını geri alacağını duyuran The Weeknd, sosyal medya paylaşımında, "İlk şarkı sırasında sesimi kaybettim" ifadelerini kullandı.
Gerçek adı Abel Tesfaye olan The Weeknd, kayıt kariyerine 2010 yılında başladı ve dört Grammy Ödülü kazandı.
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