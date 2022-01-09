The Weeknd'in merakla beklenen albümü Dawn FM yayınlandı
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd'in günlerdir beklenen albümü Dawn FM yayınlandı. Abel Makkonen Tesfaye ya da sahne adıyla The Weeknd olarak tanınan 31 yaşındaki şarkıcının Dawn FM albümünde toplam 16 şarkı bulunuyor. Albümün en dikkat çeken kısımlarından birisi de The Weeknd'in albüm kapağındaki yaşlandırılmış fotoğrafı oldu.
Son yılların popüler R&B yıldızı The Weeknd, Dawn FM albümü ile müzik dünyasında yine çok ses getirecek bir albüme imza attı.
Son albümü After Hours'dan sonra hız kesmeden çalışmalarına devam eden Kanadalı şarkıcı yeni albümü Dawn FM'de yaşlı imajıyla dikkatleri çekiyor.
Toplamda 16 şarkının yer aldığı Dawn FM albümüne Oneohtrix Point Never, Lil Wayne, Tyler, the Creator, Quincy Jones gibi isimlerle beraber hayli enteresan bir seçim olarak Jim Carrey de eşlik ediyor.
ALBUM OUT NOWWWWW : https://t.co/MDAeut3QY4 pic.twitter.com/dTZe3K86t5— The Weeknd (@theweeknd) January 7, 2022
JIM CARREY'LE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
4 Ocak'ta albümün bu hafta yayınlanacağı haberini Twitter'dan da duyuran ünlü aktör Jim Carrey, "Albümü dün gece dinledim. Derin ve zarifti ve beni odanın içinde dans ettirdi. Senfonisinde bir rol oynamaktan heyecan duyuyorum" dedi.
The Weeknd ise Carrey'nin bu paylaşımına "bunun bir parçası olduğun için teşekkür ederim. Kısmet" diye cevap verdi.
Albümde yer alan şarkılar ise şu şekilde:
1. Dawn FM
2. Gasoline
3. How Do I Make You Love Me?
4. Take My Breath
5. Sacrifice
6. A Tale by Quincy
7. Out of Time
8. Here we Go... Again
9. Best Friends
10. Is There Someone Else?
11. Starry Eyes
12. Every Angel Is Terrifying
13. Don't Break My Heart
14. I Heard You're Married
15. Less Than Zero
16. Phantom Regret by Jim
THE WEEKND KİMDİR?
Abel Makkonen Tesfaye veya tanınan sahne adıyla The Weeknd Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve aktördür.
2010'un sonlarına doğru Tesfaye, YouTube'a The Weeknd ismiyle birkaç şarkı yükledi ve bu sayede kendini tanıtmaya başladı. 2011'de dokuzar parçadan oluşan House of Ballons, Thursday ve Echoes of Silence adlı üç mixtape albümü ile beğeni topladı. 2012'de Trilogy albümü, 2011 mixtape'lerindeki şarkıların yeniden çalışılmış hâlleri olarak yeniden sunuldu. 2015'te Grinin Elli Tonu filminin müziklerinde yer alan 'Earned It' uzun süre müzik listelerinin bir numarası olarak kaldı ve hemen ardından piyasaya çıkan üçüncü stüdyo albümü Beauty Behind the Madness ile Amerika Birleşik Devletleri listelerinde zirveye yükseldi.
The Weeknd Pitchfork, MTV, BET, Rolling Stone, XXL ve The Source dergisinin de aralarında bulunduğu çeşitli müzik yayıncılarından övgüler aldı. MTV'nin sunucusu John Norris ise onu ‘kendi jenerasyonunun en iyi sese sahip sanatçısı’ ve Michael Jackson'dan sonraki en iyi müzikal yetenek olarak adlandırdı.
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