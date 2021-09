The Witcher 3. sezon onayı aldı: İkinci sezondan yeni fragman geldi

Dijital yayın platformu Netflix, The Witcher dizisinin 3. sezon onayı aldığını duyurdu. Platform ayrıca, cumartesi günü düzenlediği sanal hayran etkinliği TUDUM'da başrolü Henry Cavill’in sunumuyla 2. sezon için yeni bir fragman yayınladı.

Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı romanlarından senarist Lauren S. Hissrich tarafından uyarlanan The Witcher'da Henry Cavill, Geralt rolünü canlandırırken, Ciri rolünde Frey Allen, büyücü Yennefer rolünde Anya Chalotra, Ciri’yi avlayan ordu komutanı rolünde Eamon Farren, Jaskier rolünde Joey Batey ve akıl hocası rolündeki Vesemir rolünde ise Kim Bodnia yer alıyor.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx