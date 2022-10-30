The Witcher'ın Geralt’ı Henry Cavill diziden ayrılıyor mu? The Witcher'ın yeni Geralt’ı kim olacak?

Netflix'in sevilen dizisi The Witcher'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizinin 4. sezonunda başrol oyuncularından değişikliğe gideceği açıklandı. The Witcher'ın Geralt’ı Henry Cavill diziden ayrılıyor mu? The Witcher'ın yeni Geralt’ı kim olacak?

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 18:24
The Witcher'ın Geralt’ı Henry Cavill diziden ayrılıyor mu? The Witcher'ın yeni Geralt’ı kim olacak?
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The Witcher, senaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan ve Netflix'te yayımlanan fantezi drama türündeki Amerikan yapımı internet dizisi. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ilk sezonu 20 Aralık 2019 tarihinde yayımlandı. Dizinin hayranları 3. sezon bölümlerini merakla beklerken dizinin başrol oyuncusundan 4. sezon ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

THE WİTCHER'IN GERALT’I HENRY CAVİLL DİZİDEN AYRILIYOR MU? 

Dizide, , Rivyalı Geralt karakterine canlandıran  Henry Cavill diziden ayrılacağını açıkladı. Henry Cavill  dizinin 4. sezonunda yer almayacak.

THE WİTCHER'IN YENİ GERALT’I  KİM OLACAK?

The Witcher'ın 4. sezonunda Geralt of Rivia karakterini artık Liam Hemsworth canlandıracak.



The Witcher Netflix Geralt

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