Hviça Kvaratshelia kimdir, nereli, kaç yaşında? Hviça Kvaratshelia hangi takımlarda oynadı?

30 Ekim 2022 Pazar, 17:04

Hviça Kvaratshelia, Napoli ve Gürcistan millî takımında kökenli Gürcü futbolcudur.

HVİÇA KVARATSHELİA KİMDİR?

Hviça Kvaratshelia 2001 yılında Tiflis'te dünyaya geldi. Hviça, eski Azerbaycan millî futbol takımı oyuncusu Badri Kvaratshelia'nın oğludur. Kvaratshelia, 2017'de Dinamo Tbilisi'nin altyapı takımından ana takımına yükseldi. Bir sene sonra SK Rustavi'ye transfer oldu. 15 Şubat 2019'da Rus kulübü Lokomotiv Moskova'da kiralık olarak forma giymeye başladı.[1] Rossiyskaya Premyer-Liga'daki ilk maçına 10 Mart 2019'da Anji karşısında çıktı. 6 Temmuz 2019'da Rubin Kazan ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kvaratshelia, Gürcistan millî takımıyla ilk maçına 7 Haziran 2019'da Euro 2020 elemelerinde Cebelitarık'a karşı çıktı.[6]

14 Ekim 2020'de, Gürcistan'ın Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi maçında Gürcistan formasıyla ilk golünü attı.

28 Mart 2021'de İspanya'ya karşı, 31 Mart 2021'de Yunanistan'a karşı fileleri havalandırdı.