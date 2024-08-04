Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:32

Güncelleme: 04.08.2024 - 15:32

TikTok, özellikle eğlenceli, yaratıcı ve bazen viral olan içerikleriyle tanınır. Platformda, kullanıcıların keşfedebileceği birçok kategori ve trend bulunmaktadır. TikTok ayrıca, "For You" sayfası sayesinde kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içerikleri keşfetmelerini sağlar. Peki, TikTok açık mı? TikTok kapanacak mı?

TİKTOK AÇILIYOR MU?

TikTok uygulamasına erişim sıkıntısı yaşanmıyor. Kullanıcılar TikTok açabiliyor.

TİKTOK KAPANACAK MI?

TikTok kapanacak mı sorusu merak ediliyor. Fakat Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.