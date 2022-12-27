TikTok Türkiye'de 2022 yılının en iyilerine ödül töreni düzenledi
TikTok, 2022’nin en iyilerini belirledi. Bu yıl en çok izlenen ve takipçi kazanan kullanıcılar arasında CZN Burak ve Mehmet Ali Çatal yer aldı. Çektiği buluşma videolarıyla sosyal medyaya yeni bir soluk getirerek kısa süre içerisinde bir ilke imza atan Çatal, en hızlı büyüyen içerik üreticisi oldu.
TikTok Türkiye, 2022’nin en iyi içerik üreticilerini ödüllendirdi. Fişekhane’de yapılan ödül töreninde CZN Burak En İyi İçerik Üreticisi seçilirken buluşma videolarıyla tanınan Mehmet Ali Çatal ise yılın en çok izlenen ve en hızlı büyüyen içerik üreticisi oldu.
Gecenin sunuculuğunu Deniz Satar yaparken sahneye Rapçi Sefo çıktı.
BULUŞMA VİDEOLARI MEHMET ALİ ÇATAL’A ŞÖHRETİ GETİRDİ
Buluşma videolarıyla 10 ay gibi kısa bir sürede 460 bin takipçiye ulaşan Mehmet Ali Çatal, yılın en hızlı büyüyen içerik üreticisi oldu.
Ödülünü alırken konuşma yapan Çatal, “Beni takip eden, yorum atan, ‘Burada ilginç bir adam var’ diyerek bir arkadaşına gönderen milyonlarca insana teşekkür ediyorum. Bunun yanında bana hakaret eden yüzlerce insana da teşekkürler. Hakaret davalarından baya para kazandım. Hayat gerçek değil, ciddiye almayın” dedi.
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