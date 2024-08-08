Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:58

Güncelleme: 08.08.2024 - 13:58

Son yılların en çok kullanılan ve yükselen platformu TikTok’un Türkiye’de kapatılıp kapatılmayacağı son günlerde tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde BTK, Instagram’a Türkiye’de erişim engeli getirmişti. Peki, TikTok yasakladı mı? TikTok Türkiye’de kapatılacak mı?

TİKTOK TÜRKİYE’DE YASAKLANACAK MI?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun çalışmalarını DHA'ya değerlendirdi. Yayman, komisyonun 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nun ardından en fazla toplantı yapan komisyon olduğunu belirtti. Yayman, 28'inci Yasama Dönemi içerisinde dijital ağ sağlayıcılarının komisyon toplantılarına katıldığını, arama motoru Google yetkililerini dinlediklerini ve dijital mecralarda yaşanan sorunların konuşulduğunu belirtti.