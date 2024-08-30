Tim Burton'un görkemli geri dönüşü: 'Beterböcek 2' Venedik Film Festivali'nde 4 dakika boyunca ayakta alkışlandı...

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:00

28 Ağustos'ta başlayan 80. Venedik Uluslararası Film Festivali, Tim Burton'ın merakla beklenen devam filmi "Beterböcek 2" ile açılış yaptı. 1988 yapımı kült film "Beetlejuice"un devamı olan yapım, festivalde ayakta alkışlarla karşılandı.

Burton'ın yeni filmi, orijinal kadrodan Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'yı yeniden bir araya getirirken, Jenna Ortega, Monica Bellucci ve Willem Dafoe gibi yeni isimler de kadroya dahil oldu. Festivaldeki gösterimin ardından izleyiciler, yaklaşık dört dakika boyunca ayakta alkışladı. Oyuncular, festivalin balkonunda toplanarak izleyicilere selam verdi.

Film genel olarak olumlu yorumlar almasına rağmen, bazı eleştirmenlerden karışık tepkiler de geldi. The Independent'tan Geoffrey Macnab, filmi "dağınık bir çalışma" olarak nitelendirerek iki yıldız verdi. Macnab, "Bu filmdeki en iyi sahnelerden muhteşem kısa filmler çıkarılabilir... Ancak oyunculuklar bazen beklentilerin altında kalıyor" dedi.

Tim Burton, devam filmiyle ilgili verdiği röportajlarda, beyaz perdeye dönüşünü ve kendini yeniden bulma sürecini anlattı. Ünlü yönetmen, son yıllarda film endüstrisine olan hayal kırıklığını dile getirerek, "Bu filmi yapmaktan keyif aldım ve sevdim. Para için büyük bir devam filmi yapmak istemiyordum, bu projeyi kişisel sebeplerden dolayı hayata geçirdim," dedi.

2019 yapımı "Dumbo" filminden sonra film yapımcılığından emekli olmayı düşünen Burton, Netflix'in hit dizisi "Wednesday" üzerinde çalışmanın kendisine yeniden enerji verdiğini belirtti. "Wednesday'i yapmak, yeniden bir şeyler üretme arzumla bağ kurmama yardımcı oldu," diye ekledi.

Devam filmi, ilk filmde 15 yaşındaki Lydia karakterini canlandıran Winona Ryder'ı tekrar ekranlara getiriyor. Ryder, Beterböcek'e geri dönmenin hayatının en özel deneyimlerinden biri olduğunu söyledi ve "Tim'e olan sevgim ve güvenim çok derin. Beterböcek'i canlandıran Michael Keaton'ın gözlerinin içine tekrar bakabilmek, benim için en özel anlardan biriydi," dedi.

Yeni filmde Jenna Ortega, Lydia'nın kızı olarak kadroya katılırken, Justin Theroux, Willem Dafoe ve Monica Bellucci gibi isimler de önemli roller üstleniyor.

İlk "Beterböcek" filmi, dünya genelinde 74,7 milyon dolar hasılat elde etmişti. Devam filminin de ABD'de vizyona girdiğinde 65-80 milyon dolar arasında bir hasılat elde etmesi bekleniyor.

"Beterböcek 2", 6 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.