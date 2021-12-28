Times Meydanı'nda yer alan Gülçin Ergül'den yaşamını yitiren sevgilisine teşekkür

Hepsi grubunun eski üyesi şarkıcı Gülçin Ergül, New York Times Meydanı'ndaki dev dijital ekranda yer aldı. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ergül, geçirdikleri kazada yaşamını yitiren sevgilisine teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 14:42
Times Meydanı'nda yer alan Gülçin Ergül'den yaşamını yitiren sevgilisine teşekkür
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Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı'nın Aralık ayı konuğu ise 16 yıl önce Hepsi Grubuyla müzik sektörüne adım atan ve 12 yıldır kariyerine solo devam eden, R&B - Pop müziğin ülkemizdeki  temsilcilerinden Gülçin Ergül oldu.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Ergül, geçen günlerde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sevgilisine teşekkür etti.

Ergül yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Spotify’ın Equal listesinin kapağında yer aldığım ve bu billboard’da çıkacağımı duyduğun an çok gururlanmıştın... Aslında 14 Aralık’tan itibaren New York Times Meydanı’nda billboard’da yer alıyoruz. Bu bizim başarımız; senin başarın. Şimdi de bu başarımızı izliyor ve gülümsüyor olduğunu hayal ve temenni ediyorum. Seni sınırsızca seviyorum.”


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