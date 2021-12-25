Kazada sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj: 'Gözünü arkada bırakmayacağım'
Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Ergül, paylaşımında "Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, 13 Aralık gecesi İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.
Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, son olarak Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
“GÖZÜNÜ ARKADA BIRAKMAYACAĞIM”
Erdal Lafçı ile fotoğraflarını paylaşan Ergül, altına bu notu düştü:
"Çok özledim…
Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o esprili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi… Bu özlem dolu liste bitmez. “Biz birbirimize çok iyi geliyoruz” derdin. Aynen öyle. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım.
Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım.
Ve seni her daim sınırsızca seveceğim.
LOVE YOU TO THE MOON."
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