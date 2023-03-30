Timuçin Esen kimdir, nereli, kaç yaşında? Timuçin Esen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Fox TV'de yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisiyle yeniden ekranlara dönen Timuçin Esen'in hayatı ve oyunculuk kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Timuçin Esen kimdir, nereli, kaç yaşında? Timuçin Esen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Son olarak Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteriyle ekranlara gelen Timuçin Esen, şimdi de Tetikçinin Oğlu dizisinde Korkmaz karakteriyle ekranlara gelecek. Diziyi izleyecekler Timuçin Esen'in kim olduğunu, nereli olduğunu ve hangi dizi - filmlerde oynadığını merak ediyor. Peki, Timuçin Esen kimdir, nereli, kaç yaşında? Timuçin Esen hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Timuçin Esen hakkında merak edilenler...
TİMUÇİN ESEN KİMDİR?
Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. Annesinin adı Nihal ve babasının adı Üstün Esen'dir. Çocukluğu 7 yaşına kadar Keban Barajı lojmanlarında geçti.
Timuçin Esen, TED Ankara Koleji mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okurken barlarda çalıp söylemeye başladı.
Esen, İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'taki California Insitute of the Arts'ta 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yaptı. Ayrıca ABD'deki oyuncu koçu Larry Moss'un öğrencilerinden biridir.
Timuçin Esen, öğrencilik yıllarında Çıkmaz Sokak adında orta metrajlı bir film çekti. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek gibi ünlü oyuncular rol aldı. Konusu varoşlarda geçen, değişik bir anlatımı olan filmin bir kısmı dijital çekimle yapılmış olup belgesel ağırlıklı bir filmdir.
Türkiye'ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde "Hakkı Ağa" rolüyle dikkatleri çeken Timuçin Esen, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan "Halil" karakterini canlandıran Timuçin Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD'da (Sinema Yazarları Derneği) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'ın eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol aldı. Sanatçı, yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçti. Bu filmde Timuçin Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırdı. Timuçin Esen, bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü aldı. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali'nde Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirdi.
2014-2015 yıllarında yayımlanan Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat verdi. Dört büyük kulüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan ve başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakterini canlandırdı.
Çekimlerine 2017 yılında başlanan ve 26 Ekim 2018'de vizyona giren Müslüm filminde, arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'i canlandırdı. Timuçin Esen, bu filmde Müslüm Gürses şarkılarını kendi sesiyle söyledi. Bu filme hazırlık sürecinde bağlama ve şan dersleri alan Timuçin Esen, ayrıca New York'ta bir süre ünlü oyuncu koçu Greta Seacat ile çalıştı.
Timuçin Esen, 17 Aralık 2019'da Kanal D'de yayına başlayan ve 2021 yılında sona eren Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu isimli doktoru canlandırdı.
TİMUÇİN ESEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- 2003 Deliyle Geçen Gece Benli Taci
- 2004 Yazı Tura Asker
- 2005 Gönül Yarası Halil
- 2011 Labirent Fikret
- 2012 Kumun Tadı Hamit
- 2013 Senin Hikayen Hakan
- 2017 Martıların Efendisi Şakir
- 2019 Müslüm Müslüm Gürses
TİMUÇİN ESEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
- 2003-2005 Gurbet Kadını Hakkı Boyatlı
- 2005-2007 Hırsız Polis Komiser Çınar
- 2013-2014 Vicdan Yunus
- 2014-2015 Gönül İşleri Yılmaz
- 2016-2017 Bodrum Masalı Faryalı
- 2018-2019 Gülperi Kadir Aydın
- 2019-2021 Hekimoğlu Ateş Hekimoğlu
- 2023- Tetikçinin Oğlu Korkmaz
TİMUÇİN ESEN ÖDÜLLERİ
- GQ Türkiye, Men Of The Year 2018 "İKON" Ödülü, Müslüm
- SESAM, "TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR" Ödülü, Müslüm
- 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası, SİSAY Başarı Ödülü, Müslüm
- 9. Engelsiz Yaşam Vakfı "Yılın En İyileri Ödülleri", Yılın En İyi Sinema Erkek Oyuncusu 2019, Müslüm
- İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm
- İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm
- Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu, Müslüm
- Okan Üniversitesi, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm
- Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm
- Vefa Lisesi 14. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü, Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu, Müslüm
- SM Türkiye Marka Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm
- 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri 'Ayhan Işık Özel Ödülü' 2012, Labirent
- 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2005, Gönül Yarası
- SİYAD En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2005, Gönül Yarası
- 33. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu 2005, Hırsız Polis
- Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) 13. Altın Objektif Ödülleri 'Yılın En İyi Sinema Oyuncusu', Gönül Yarası
- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 28. Radyo-Tv Oskarları 'Erkek Tv Yıldızı' ödülü, Hırsız Polis
- Beşiktaş Lions Kulübü 'En Başarılı Erkek Tiyatro Sanatçısı' ödülü, Mikado'nun Çöpleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Uzlaşma için son saatler
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma