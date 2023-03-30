Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:06

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 16:06

Son olarak Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteriyle ekranlara gelen Timuçin Esen, şimdi de Tetikçinin Oğlu dizisinde Korkmaz karakteriyle ekranlara gelecek. Diziyi izleyecekler Timuçin Esen'in kim olduğunu, nereli olduğunu ve hangi dizi - filmlerde oynadığını merak ediyor. Peki, Timuçin Esen kimdir, nereli, kaç yaşında? Timuçin Esen hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Timuçin Esen hakkında merak edilenler...

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. Annesinin adı Nihal ve babasının adı Üstün Esen'dir. Çocukluğu 7 yaşına kadar Keban Barajı lojmanlarında geçti.

Timuçin Esen, TED Ankara Koleji mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okurken barlarda çalıp söylemeye başladı.

Esen, İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'taki California Insitute of the Arts'ta 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yaptı. Ayrıca ABD'deki oyuncu koçu Larry Moss'un öğrencilerinden biridir.

Timuçin Esen, öğrencilik yıllarında Çıkmaz Sokak adında orta metrajlı bir film çekti. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek gibi ünlü oyuncular rol aldı. Konusu varoşlarda geçen, değişik bir anlatımı olan filmin bir kısmı dijital çekimle yapılmış olup belgesel ağırlıklı bir filmdir.

Türkiye'ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde "Hakkı Ağa" rolüyle dikkatleri çeken Timuçin Esen, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan "Halil" karakterini canlandıran Timuçin Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD'da (Sinema Yazarları Derneği) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'ın eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol aldı. Sanatçı, yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçti. Bu filmde Timuçin Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırdı. Timuçin Esen, bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü aldı. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali'nde Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirdi.

2014-2015 yıllarında yayımlanan Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat verdi. Dört büyük kulüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan ve başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakterini canlandırdı.

Çekimlerine 2017 yılında başlanan ve 26 Ekim 2018'de vizyona giren Müslüm filminde, arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'i canlandırdı. Timuçin Esen, bu filmde Müslüm Gürses şarkılarını kendi sesiyle söyledi. Bu filme hazırlık sürecinde bağlama ve şan dersleri alan Timuçin Esen, ayrıca New York'ta bir süre ünlü oyuncu koçu Greta Seacat ile çalıştı.

Timuçin Esen, 17 Aralık 2019'da Kanal D'de yayına başlayan ve 2021 yılında sona eren Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu isimli doktoru canlandırdı.

TİMUÇİN ESEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2003 Deliyle Geçen Gece Benli Taci

Benli Taci 2004 Yazı Tura Asker

Asker 2005 Gönül Yarası Halil

Halil 2011 Labirent Fikret

Fikret 2012 Kumun Tadı Hamit

Hamit 2013 Senin Hikayen Hakan

Hakan 2017 Martıların Efendisi Şakir

Şakir 2019 Müslüm Müslüm Gürses

TİMUÇİN ESEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2003-2005 Gurbet Kadını Hakkı Boyatlı

Hakkı Boyatlı 2005-2007 Hırsız Polis Komiser Çınar

Komiser Çınar 2013-2014 Vicdan Yunus

Yunus 2014-2015 Gönül İşleri Yılmaz

Yılmaz 2016-2017 Bodrum Masalı Faryalı

Faryalı 2018-2019 Gülperi Kadir Aydın

Kadir Aydın 2019-2021 Hekimoğlu Ateş Hekimoğlu

Ateş Hekimoğlu 2023- Tetikçinin Oğlu Korkmaz

TİMUÇİN ESEN ÖDÜLLERİ