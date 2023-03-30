Arzum Onan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzum Onan hangi dizilerde oynadı? Mehmet Aslantuğ'un eşi kim?

Mehmet Aslantuğ'un 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olması gündem oldu. Aslantuğ'un aldığı kararı eşi Arzum Onan, "Her zaman yanındayız, yanında olacağız" sözleriyle destekledi. Yurttaşlar TİP'ten milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın kim olduğunu ve kariyerini merak ediyor. Peki, Arzum Onan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzum Onan hangi dizilerde oynadı? Mehmet Aslantuğ'un eşi kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:29
Arzum Onan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzum Onan hangi dizilerde oynadı? Mehmet Aslantuğ'un eşi kim?
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Arzum Onan'ın kim olduğu, nereli, olduğu, kaç yaşında olduğu, ne zaman Türkiye Güzeli seçildiği ve hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor.. İşte, Arzum Onan hakkında merak edilenler...

ARZUM ONAN KİMDİR?

Arzum Onan, 31 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Memur bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Arzum Onan, ilkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.

Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.

ARZUM ONAN ÖZEL HAYATI

Arzum Onan, 1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ ile dünya evine girdi. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın bu evliliklerinden Can adında bir oğulları dünyaya geldi.

ARZUM ONAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1997 Yeni Bir Yıldız - Ceren Meriç

1998 Sıcak Saatler - Buket Hazal

2000 Merdoğlu         - Zeynep

2002 Zeybek Ateşi         - Hüzzam

2004 Sahra - Sahra

2007 Sessiz Fırtına - Deniz Soykan

2009 Aşkın İkinci Yarısı - Zuhal

2010 Hayat Ağacı - Arzum Onan

2010 Ünlüler Bulvarı - Arzum Onan

2012 Show Kulüp         - Arzum Onan



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