Arzum Onan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzum Onan hangi dizilerde oynadı? Mehmet Aslantuğ'un eşi kim?
Mehmet Aslantuğ'un 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olması gündem oldu. Aslantuğ'un aldığı kararı eşi Arzum Onan, "Her zaman yanındayız, yanında olacağız" sözleriyle destekledi. Yurttaşlar TİP'ten milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın kim olduğunu ve kariyerini merak ediyor. Peki, Arzum Onan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzum Onan hangi dizilerde oynadı? Mehmet Aslantuğ'un eşi kim?
Arzum Onan'ın kim olduğu, nereli, olduğu, kaç yaşında olduğu, ne zaman Türkiye Güzeli seçildiği ve hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor.. İşte, Arzum Onan hakkında merak edilenler...
ARZUM ONAN KİMDİR?
Arzum Onan, 31 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Memur bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Arzum Onan, ilkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.
Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.
ARZUM ONAN ÖZEL HAYATI
Arzum Onan, 1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ ile dünya evine girdi. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın bu evliliklerinden Can adında bir oğulları dünyaya geldi.
ARZUM ONAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1997 Yeni Bir Yıldız - Ceren Meriç
1998 Sıcak Saatler - Buket Hazal
2000 Merdoğlu - Zeynep
2002 Zeybek Ateşi - Hüzzam
2004 Sahra - Sahra
2007 Sessiz Fırtına - Deniz Soykan
2009 Aşkın İkinci Yarısı - Zuhal
2010 Hayat Ağacı - Arzum Onan
2010 Ünlüler Bulvarı - Arzum Onan
2012 Show Kulüp - Arzum Onan
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- Uzlaşma için son saatler
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?