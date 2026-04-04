Tıp dünyasında devrim: Karaciğer yetmezliğine enjekte edilebilir 'uydu' organ çözümü

Tıp bilimi, kronik karaciğer yetmezliğiyle mücadelede çığır açan bir teknolojiyle tanışıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, bağışçı bekleyen binlerce hasta için umut ışığı olacak "enjekte edilebilir doku nakli" yöntemini geliştirdi. Mevcut organ nakli krizine çözüm olması beklenen bu teknoloji, "uydu karaciğerler" aracılığıyla hasta organın yükünü hafifletmeyi ve hayati fonksiyonları geri kazandırmayı hedefliyor.

ORGAN NAKLİ BEKLEYEN BİNLERCE HASTA İÇİN YENİ BİR UMUT

Karaciğer yetmezliği, dünya genelinde binlerce insanın hayatını tehdit eden ve nakil dışında kesin çözümü olmayan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. MIT Biyomedikal Mühendisliği Profesörü Sangeeta Bhatia, geliştirdikleri teknolojiyi "destekleyici fonksiyon sağlayan bir takviye" olarak tanımlıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, laboratuvar ortamında üretilen bu dokuların, gerçek bir karaciğerin ürettiği tüm enzim ve proteinleri başarıyla sentezlediği gözlendi. En önemlisi, bu dokular vücut içinde en az iki ay boyunca işlevsel kalmayı başardı.

HİDROJEL TEKNOLOJİSİ İLE AMELİYATSIZ MÜDAHALE

Geleneksel nakil operasyonlarının aksine, bu yeni yöntem cerrahi bir müdahale gerektirmiyor. Araştırma ekibi, karaciğerin temel hücreleri olan hepatositleri "hidrojel" adı verilen özel bir biyolojik materyal içine yerleştirdi. Şırınga yardımıyla vücuda aktarılan bu mikro kürecikler, vücut içinde hızla organize olarak stabil bir doku yapısı oluşturuyor. Bu süreçte kullanılan "fibroblast" hücreleri ise yeni dokuların vücudun kan dolaşım sistemine hızla bağlanmasını ve besin alarak hayatta kalmasını sağlıyor.

VÜCUDUN HER NOKTASI KARACİĞER GİBİ ÇALIŞABİLİR

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, bu "uydu karaciğerlerin" illa karaciğerin yakınına yerleştirilme zorunluluğunun bulunmaması oldu. Karın bölgesindeki yağ dokularına, dalağa veya böbrek çevresine enjekte edilen hücreler, kan dolaşımına erişebildikleri sürece ana organ gibi işlev görüyor. Bu durum, cerrahi operasyonları kaldıramayacak kadar zayıf olan hastalar için de güvenli bir tedavi kapısı aralıyor.

GELECEĞİN HEDEFİ: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇAN HÜCRELER

Şu anki aşamada hastaların bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanması gerekse de, bilim insanları gelecekte bu hücrelerin "görünmez" hale getirilebileceğini belirtiyor. Hedeflenen "hayalet hepatositler" sayesinde vücudun savunma mekanizması tarafından reddedilmeyecek dokuların geliştirilmesi bekleniyor. MIT ekibi, bu teknolojinin sadece bir köprü tedavisi değil, uzun vadeli bir çözüm olarak tıp literatürüne gireceğini vurguluyor.