Tiyatro sanatçısı Elif İskender'in Instagram hesabı çalındı

24 Eylül 2021 Cuma, 16:35

Mentorlük ve oyunculuk yaşamını Londra’da sürdüren Dr. Elif İskender’in cep telefonu kaybetmesiyle başlayan süreçte, tüm bilgilerinin ve Instagram hesabının hackerlerin eline geçtiği öğrenildi.

Konuyla ilgili yasal işlem başlatan sanatçı, "28 Ağustos’ta telefonumu kaybettim. 21 Eylül’de öğrencilerime ders verirken dikkatli bir öğrencim “Instagram hesabınız çalınmış” diye beni uyardı. Tabii ki çok üzüldüm. Hemen şikayet oluşturdum. Üç günlük bir süre sonunda hesabımı geri almayı başardım" diye konuştu.

Özellikle bu tür siyasi paylaşımların yapılmasına çok üzüldüğünü belirten İskender, "Ben bir oyuncu ve akademisyenim. Çok başka kültürlerden, dinlerden ve etnik kökenlerden öğrencilerim oldu. Londra’da da farklı ülkelerden öğrencilerim var. Ben onların insan yanlarıyla, değerleriyle ilgilenirim. Böyle paylaşımların sayfamdan yapılıyor olması beni çok üzdü. Beni sevenlerin de canını sıktı. Gerekli şikayetleri yaptım, umarım bu ve benzeri üzücü olaylar kimsenin başına gelmez" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Dr. Elif İskender, herkesi sosyal medya hesaplarını çift doğrulama ile güvene almaları gerektiği konusunda da uyardı.