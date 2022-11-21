Tolga Güleryüz, Burak Topçu, Özgür Karataş'ın hayatını kaybettiği kazadan hemen öncesi ortaya çıktı
Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada minibüste bulunan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise yaralandı. Ünlü tiyatro oyuncularının son anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Amasya'da turne dönüş yolunda Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybettiği, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek'in ise yaralandığı trafik kazasında, tiyatro oyuncularının, 'Baş Belası' adlı oyunu sahneledikten sonra Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan çıkışına ait, güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde; oyuncular ve tiyatro ekibinin, gösterileri sonrası salondan ayrılarak kaza yapan minibüse bindikleri görülüyor.
Görüntülerin farklı açılarında ise kazada yaşamını yitiren Özgür Karataş'ın salon dışında çay içtiği anlar da yer alıyor.
Öte yandan ekibin, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan ayrıldıktan sonra konaklama için kent merkezinde birkaç otelle görüştüğü, son anda konaklamaktan vazgeçip, saat 11.00'deki uçakla Samsun'dan İstanbul'a uçmayı planladığı, bu nedenle de bahse konu minibüsle Samsun'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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