Amasya'da 6 işçi yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın bulundu
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yağ fabrikasının arıtma ünitesine onarım yapmak için giren ve baygın halde bulunan 6 işçi tedavi altına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilçede yağ üretimi yapan bir fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya 6 işçi onarım yapmak için girdi.
Bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ile AFAD ekipleri yönlendirildi.
İşçiler, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin elektrik akımına kapılmış ya da metan gazından zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
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