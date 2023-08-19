TV yayın akışı 19 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Altına Hücum
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kolonya Cumhuriyeti
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Roboreks'in Maceraları
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Üvey Anne
16:50 Baba Parası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:50 Denizde Dehşet
23:45 Uzaydan Gelen Fırtına
01:55 Güvenlik
03:50 Otel Franco
05:45 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi
14:00 Dönence
16:00 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
23:15 Öldürme Arzusu
01:30 Öldürme Arzusu
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Ne Olacak Şimdi
16:30 Tatlı Dilim
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Rambo: Son Kan
02:00 Rambo: Son Kan
03:30 Feryat
05:00 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
10:15 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:30 Kolonya Cumhuriyeti
02:30 Erkenci Kuş
04:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
16:15 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin
02:15 Sinema
04:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
13:30 Yaz Şarkısı
15.45 En Güzel Dönüşüm
16:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Altına Hücum
22:30 Yaz Şarkısı
01:30 Altına Hücum
03:45 Kısmet
05:30 Aşk Yeniden
06:15 Kısmet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Aslan Ailem
09:50 Hayallerinin Peşinde
11:05 Benim Güzel Ailem
14:45 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas
21:50 Evde Tek Başına
23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:20 Benim Güzel Ailem
03:50 Kendi DÜşen Ağlamaz
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