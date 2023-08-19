TV yayın akışı 19 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2023 Cumartesi, 10:29
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>19 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Altına Hücum</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kolonya Cumhuriyeti</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma   </p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Altına Hücum

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kolonya Cumhuriyeti

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma   

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Roboreks'in Maceraları</p> <p>12:00 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>12:20 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>13:00 Üvey Anne</p> <p>16:50 Baba Parası</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma</p> <p>21:50 Denizde Dehşet</p> <p>23:45 Uzaydan Gelen Fırtına</p> <p>01:55 Güvenlik</p> <p>03:50 Otel Franco</p> <p>05:45 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Roboreks'in Maceraları

12:00 Akıncı Çizgi Dizi

12:20 Akıncı Çizgi Dizi

13:00 Üvey Anne

16:50 Baba Parası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

21:50 Denizde Dehşet

23:45 Uzaydan Gelen Fırtına

01:55 Güvenlik

03:50 Otel Franco

05:45 Kalp Yarası

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Dönence</p> <p>16:00 Ya Çok Seversen</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>23:15 Öldürme Arzusu</p> <p>01:30 Öldürme Arzusu</p> <p>03:15 Poyraz Karayel</p> <p>05:15 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi

14:00 Dönence

16:00 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

23:15 Öldürme Arzusu

01:30 Öldürme Arzusu

03:15 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Çiçek Abbas</p> <p>14:45 Ne Olacak Şimdi</p> <p>16:30 Tatlı Dilim</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Rambo: Son Kan</p> <p>02:00 Rambo: Son Kan</p> <p>03:30 Feryat</p> <p>05:00 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Ne Olacak Şimdi

16:30 Tatlı Dilim

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Rambo: Son Kan

02:00 Rambo: Son Kan

03:30 Feryat

05:00 Yeni Gelin

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:15 Çöp Adam</p> <p>12:45 Yalı Çapkını</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kolonya Cumhuriyeti</p> <p>22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>00:30 Kolonya Cumhuriyeti</p> <p>02:30 Erkenci Kuş</p> <p>04:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

10:15 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:30 Kolonya Cumhuriyeti

02:30 Erkenci Kuş

04:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>13:45 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>16:15 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:15 Gazete Magazin</p> <p>02:15 Sinema</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

16:15 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

02:15 Sinema

04:00 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta</p> <p>11:00 Ruhun Duymaz</p> <p>13:30 Yaz Şarkısı</p> <p>15.45 En Güzel Dönüşüm</p> <p>16:45 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Altına Hücum</p> <p>22:30 Yaz Şarkısı</p> <p>01:30 Altına Hücum</p> <p>03:45 Kısmet</p> <p>05:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:15 Kısmet</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

13:30 Yaz Şarkısı

15.45 En Güzel Dönüşüm

16:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Altına Hücum

22:30 Yaz Şarkısı

01:30 Altına Hücum

03:45 Kısmet

05:30 Aşk Yeniden

06:15 Kısmet

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Aslan Ailem</p> <p>09:50 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:05 Benim Güzel Ailem</p> <p>14:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas</p> <p>21:50 Evde Tek Başına</p> <p>23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>01:20 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:50 Kendi DÜşen Ağlamaz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Aslan Ailem

09:50 Hayallerinin Peşinde

11:05 Benim Güzel Ailem

14:45 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas

21:50 Evde Tek Başına

23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:20 Benim Güzel Ailem

03:50 Kendi DÜşen Ağlamaz

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