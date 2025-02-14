Tolgahan Sayışman'dan ardı ardına kutlama paylaşımları: Hem doğum günü hem evlilik yıl dönümü...

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:30

"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008 Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Efehan’ın, 2021 yılında ise kızları Alina’nın doğumuyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal medyada sık sık aile pozlarını paylaşan Sayışman ve Abazi, bu kez hem evlilik yıl dönümlerini hem de Almeda Abazi’nin doğum gününü kutladı. Sayışman, Instagram hesabından eşiyle birlikte çekilen karelerini paylaşarak şu notu düştü:

"Ailemizin kraliçesi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum."

Evliliklerinin 8'inci yılını kutlayan ünlü oyuncu, Abazi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Yeni yaşın, yeni yılın ve birlikteliğimizin 10'uncu yılı kutlu olsun" mesajını da ekledi.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.