İşte Tolgahan Sayışman'ın 9 milyon TL'lik lüks aracı

Etiler'de kuaföre Tolgahan Sayışman'ın, 9 milyon TL'lik özel plaka lüks aracı gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:57
İşte Tolgahan Sayışman'ın 9 milyon TL'lik lüks aracı
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Etiler'de 9 milyon TL'lik lüks aracıyla görüntülenen oyuncu Tolgahan Sayışman, kuaföre girerken yakalandı. Sayışman, gazetecilerin aracını sorması üzerine  "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" yanıtını verdi. 


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