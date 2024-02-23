İşte Tolgahan Sayışman'ın 9 milyon TL'lik lüks aracı
Etiler'de kuaföre Tolgahan Sayışman'ın, 9 milyon TL'lik özel plaka lüks aracı gündem oldu.
Etiler'de 9 milyon TL'lik lüks aracıyla görüntülenen oyuncu Tolgahan Sayışman, kuaföre girerken yakalandı. Sayışman, gazetecilerin aracını sorması üzerine "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" yanıtını verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
- 'Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş...'
- Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
- Yeniden aday oldu!
- İmamoğlu'ndan yanıt geldi!
- İl başkanı da görevden alındı!