İşte Tolgahan Sayışman'ın 9 milyon TL'lik lüks aracı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:57

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:57

Etiler'de 9 milyon TL'lik lüks aracıyla görüntülenen oyuncu Tolgahan Sayışman, kuaföre girerken yakalandı. Sayışman, gazetecilerin aracını sorması üzerine "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" yanıtını verdi.