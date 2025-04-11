Adı 'Tom Cruise Ödülü' olsun: Oscar'a 'Dublör Tasarımı Ödülü' geliyor!
2028'de verilecek 'Dublör Tasarımı' ödülü, dublörlerin sinemaya katkılarını onurlandırmayı amaçlıyor. Tom Cruise hayranları ise, bu ödülün adının 'Tom Cruise Ödülü' olarak değiştirilmesini istiyor.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2027'den itibaren vizyona giren filmler için yeni bir ödül kategorisi açtığını duyurdu. 2028 yılında, Oscar ödüllerinin 100'üncü yılını işaret eden bu yeni kategori, 'Dublör Tasarımı'nda gösterilen başarıyı onurlandıracak. Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang, bu ödülün, sinemanın ilk günlerinden itibaren film yapımcılığının ayrılmaz bir parçası olan dublör tasarımını ödüllendireceklerini açıkladı.
HAYRANLARI YENİ ÖDÜLÜ 'TOM CRUISE ÖDÜLÜ' YAPMAK İSTİYOR
Dublör tasarımı alanında Oscar verileceğinin açıklanmasının ardından ünlü aksiyon yıldızı Tom Cruise'un hayranları, ödülün 'Tom Cruise Ödülü' olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Hayranlar, Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' serisinde yaptığı tehlikeli aksiyon sahnelerinin bu ödülü hak ettiğini belirtti. X platformunda bir kullanıcı, "Tom Cruise sadece bunun için bir 'Görevimiz Tehlike' filmi daha çıkarmak üzere" diye yazarken, başka bir kullanıcı "Bu ödül Tom Cruise'un tüm kariyeri boyunca neredeydi?" diye sordu.
DUBLÖRLERİN KATKILARINI TANIYACAK
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin prodüksiyon ve teknoloji dalında 100'den fazla dublörü bulunuyor. Bir süredir becerilerinin tanınması için Oscar kampanyası yürüten dublörler, geçen yıl bu konuda büyük bir ivme kazandılar. Ryan Gosling, geçtiğimiz yıl 'The Fall Guy' filminde savaş yaraları almış dublör Colt Seavers'ı oynarken bu kampanyaya olan desteğini açıklamıştı.
ÖDÜLÜN ZAMANLAMASI
Hayranlar, sekizinci 'Görevimiz Tehlike' filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın mayıs ayında vizyona girecek olmasına rağmen, ödülün 2027'de verilmesine şaşırdı. Pek çok kişi, bu ödülün hemen verilmesi gerektiğini, Cruise'un aksiyon sahnelerinin takdir edilmesi için bir 'Görevimiz Tehlike' filmi daha çıkarmasına gerek olmadığını belirtti.
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